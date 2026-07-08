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Appartement dans un nouvel immeuble Hotel apartments in Basin Express Istanbul

Besiktas, Turquie
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ID: 368
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

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Why this property؟ It is within a vital and central area in the heart of the city's vibrant commercial and economic activities. The project is within an area with a sophisticated infrastructure along the Bassin Express road. It is next to a vital transport network that connects it to all the city areas. It is an investment opportunity within the Guneshli area with a high-profit return and a rental guarantee. Title deeds are ready for delivery, suitable for conditions for getting Turkish citizenship.

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Besiktas, Turquie
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