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Loyer mensuel de magasins en Région méditerranéenne, Turquie

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Antalya
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4 propriétés total trouvé
Boutique 1 085 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 1 085 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 1 085 m²
Sol 1/3
Boutique de location spacieuse à Antalya, Altıntaş Viva Defne La boutique est située au comp…
$8,273
par mois
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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach dans Oba, Turquie
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Turquie
Surface 135 m²
Profitez de cette excellente occasion de louer un magasin commercial à Alanya, Saray, idéale…
Prix ​​sur demande
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Boutique 220 m² dans Aksu, Turquie
Boutique 220 m²
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 220 m²
Sol 1/3
Magasiner à louer à Antalya Altıntaş Viva Defne Situé dans le quartier Altıntaş, le complexe…
$2,303
par mois
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Mazur EstateMazur Estate
Boutique 900 m² dans Kestel, Turquie
Boutique 900 m²
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 900 m²
Boutique en front de mer spacieuse à louer à Alanya Kestel Kestel est l'un des quartiers rés…
$4,607
par mois
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