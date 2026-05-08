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Vue sur la mer Villas à vendre en Kocaeli, Turquie

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Izmit
4
1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Basiskele, Turquie
Villa 7 chambres
Basiskele, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 427 m²
Nombre d'étages 4
Villas à vendre dans un complexe prestigieux à Başiskele, Kocaeli Başiskele est un quartier …
$883,491
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Caractéristiques des propriétés en Kocaeli, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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