Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kaş
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Kas, Turquie

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Kalkan, Turquie
villa de 3 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa individuelle spacieuse et lumineuse à louer à Kaş Kalkan Mavi Manzara, situé sur la co…
$14,972
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller