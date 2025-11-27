Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Eskişehir
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Eskişehir, Turquie

3 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Sol 3/3
$2,90M
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Odunpazari, Turquie
Duplex 5 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol 4/4
$7,54M
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Odunpazari, Turquie
Duplex 5 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 3/3
$177,514
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Eskişehir, Turquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller