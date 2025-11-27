Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Eskişehir, Turquie

Tepebasi
33
Odunpazari
32
66 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 3/4
$2,32M
Appartement dans Tepebasi, Turquie
Appartement
Tepebasi, Turquie
Surface 2 m²
$22,68M
Villa 7 chambres dans Odunpazari, Turquie
Villa 7 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/3
$8,06M
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 3/3
$1,62M
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Sol 3/5
$2,15M
Appartement dans Mahmudiye, Turquie
Appartement
Mahmudiye, Turquie
Surface 52 m²
$574,310
Appartement 2 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Appartement 2 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/3
$1,57M
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/2
$1,39M
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 7/8
$1,73M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Sol 7/7
$3,19M
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 5/7
$2,03M
Appartement 2 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 2 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/2
$1,45M
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 3/4
$2,96M
Appartement dans Tepebasi, Turquie
Appartement
Tepebasi, Turquie
Surface 809 m²
$10,44M
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 2/3
$2,73M
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 6/7
$2,03M
Appartement 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1/3
$6,38M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Sol 1/4
$5,16M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 209 m²
Sol 3/3
$6,61M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 4/5
$1,51M
Villa 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Villa 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Sol 2/2
$6,67M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 5/5
$2,41M
Villa 6 chambres dans Keskin Mahallesi, Turquie
Villa 6 chambres
Keskin Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 1/3
$14,50M
Appartement 2 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 2 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/4
$1,86M
Appartement 4 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 4 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/4
$7,14M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 2/3
$2,03M
Appartement 3 chambres dans Odunpazari, Turquie
Appartement 3 chambres
Odunpazari, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 3/6
$2,73M
Villa 6 chambres dans Karagozler Mahallesi, Turquie
Villa 6 chambres
Karagozler Mahallesi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$29,59M
Appartement 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Appartement 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
$3,48M
Villa 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Villa 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 147 m²
$5,08M
Types de propriétés en Eskişehir

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Eskişehir, Turquie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
