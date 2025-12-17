Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Tepebasi, Turquie

5 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 3 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 169 m²
Sol 3/3
$2,94M
Duplex 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 3/3
$3,23M
Duplex 6 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 6 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Sol 3/4
$2,76M
Duplex 4 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 4 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Sol 3/3
$3,53M
Duplex 5 chambres dans Tepebasi, Turquie
Duplex 5 chambres
Tepebasi, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 3/3
$5,05M
