Immobilier commercial en Denizli, Turquie

Merkezefendi
4
6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 440 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 440 m²
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 440 m²
Sol 2/3
$7,91M

Propriété commerciale 292 m² dans Pamukkale, Turquie
Propriété commerciale 292 m²
Pamukkale, Turquie
Surface 292 m²
$8,14M

Propriété commerciale 400 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 400 m²
Merkezefendi, Turquie
Surface 400 m²
$7,56M

NotarNotar
Boutique 60 m² dans Merkezefendi, Turquie
Boutique 60 m²
Merkezefendi, Turquie
Surface 60 m²
Sol 1
$6,92M

Propriété commerciale 373 m² dans Chônai, Turquie
Propriété commerciale 373 m²
Chônai, Turquie
Surface 373 m²
$430,342

Propriété commerciale 416 m² dans Sirinkoy Mahallesi, Turquie
Propriété commerciale 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Turquie
Surface 416 m²
$11,40M

