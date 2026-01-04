Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Merkezefendi, Turquie

6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 400 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 400 m²
Merkezefendi, Turquie
Surface 400 m²
$7,62M
Propriété commerciale 440 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 440 m²
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 440 m²
Sol 2/3
$7,97M
Propriété commerciale 716 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 716 m²
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 716 m²
Sol 1/4
$36,35M
Boutique 60 m² dans Merkezefendi, Turquie
Boutique 60 m²
Merkezefendi, Turquie
Surface 60 m²
Sol 1
$6,98M
Propriété commerciale 416 m² dans Sirinkoy Mahallesi, Turquie
Propriété commerciale 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Turquie
Surface 416 m²
$11,49M
Propriété commerciale 577 m² dans Merkezefendi, Turquie
Propriété commerciale 577 m²
Merkezefendi, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 577 m²
Sol 2/3
$25,33M
