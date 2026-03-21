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Immobilier commercial en Tchesmé, Turquie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 807 m² dans Tchesmé, Turquie
Propriété commerciale 807 m²
Tchesmé, Turquie
Nombre de pièces 30
Chambres 30
Surface 807 m²
Sol 1/3
Boutique Hôtel Design élégant à Alaçatı Çeşme İzmir Çeşme, centre touristique incontournable…
$9,19M
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