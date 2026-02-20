Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bursa
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bursa, Turquie

7 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 4 026 m² dans Yildirim, Turquie
Propriété commerciale 4 026 m²
Yildirim, Turquie
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Surface 4 026 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel à vendre à Bursa avec un quartier spacieux et un café L'hôtel est situé dans la région…
$3,41M
Laisser une demande
Boutique 112 m² dans 11 Sokak, Turquie
Boutique 112 m²
11 Sokak, Turquie
Surface 112 m²
$4,94M
Laisser une demande
Propriété commerciale 150 m² dans 8 Cilek Sokak, Turquie
Propriété commerciale 150 m²
8 Cilek Sokak, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 4
$9,40M
Laisser une demande
Investissement 6 m² dans , Turquie
Investissement 6 m²
, Turquie
Surface 6 m²
$101,17M
Laisser une demande
Boutique 248 m² dans Cicek Caddesi, Turquie
Boutique 248 m²
Cicek Caddesi, Turquie
Surface 248 m²
$22,33M
Laisser une demande
Bureau 75 m² dans Nilufer, Turquie
Bureau 75 m²
Nilufer, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 75 m²
Sol 1/8
Bureaux modernes à Bursa Nilüfer avec des installations de 48 mois et un potentiel de locati…
$176,147
Laisser une demande
Propriété commerciale 56 m² dans Kestel, Turquie
Propriété commerciale 56 m²
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 56 m²
Sol 1/5
A louer. Pour l'investissement Ce que vous obtenez: Le complexe dans la zone de Kestel, à …
$194,733
Laisser une demande
Realting.com
Aller