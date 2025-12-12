Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Baklan
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Baklan, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Baklan, Turquie
Maison 5 chambres
Baklan, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 32 m²
Nombre d'étages 2
$25,75M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller