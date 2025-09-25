Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
34
Muratpasa
82
Serik
55
Kas
48
15 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Oba, Turquie
Villa 4 chambres
Oba, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Notre nouveau projet de luxeNos villas sont situées dans le quartier Oba d'Alanya sur une su…
$701,297
Villa 3 chambres dans Aksu, Turquie
Villa 3 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 578 m²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
Villa 3 chambres dans Kesefli, Turquie
Villa 3 chambres
Kesefli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
A vendre une villa miroir dans un complexe de villas proche de la mer, quartier Demirtas.  L…
$182,737
Villa 5 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 5 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
TERRAIN: 610 m2 Villa: Brut 593 m2 Net 492 m2 ﻿﻿Système Smart Home ﻿﻿4 étages, 5+2 cuis…
$1,96M
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
A separate villa on the slope of the Toros mountains with amazing species characteristics is…
$570,130
Villa 5 chambres dans Dosemealti, Turquie
Villa 5 chambres
Dosemealti, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 600 m²
Nombre d'étages 3
Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey The project con…
$1,63M
Century 21Century 21
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 285 m²
Nombre d'étages 2
Beautiful two-story villa located in a private complex in the Kargicak area of Alanya. The …
$211,365
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Villa 3 chambres dans Kemer, Turquie
Villa 3 chambres
Kemer, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 470 m²
Nombre d'étages 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 5 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 5 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Villa 5 chambres dans Kizilcasehir, Turquie
Villa 5 chambres
Kizilcasehir, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 810 m²
Nombre d'étages 2
$398,921
Villa 3 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Nombre d'étages 3
Chambres: 3+2Nombre d'étages: 3Salles de bains: 2Balcon: 3Superficie de la villa: 170 m2Vill…
$458,143
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Separate villa 4 + 1, Paradise Town - Ella with terrace is located in the city of Belek. Alo…
$270,981
Villa 2 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Villa 2 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Villa 3 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 580 m²
Nombre d'étages 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Prix ​​sur demande
