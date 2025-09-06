Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec jardin à vendre en Antalya, Turquie

23 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa 3 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Agréable villa de 3 chambres avec vue sur la mer et piscine privée à Turkler, Alanya Découvr…
$466,993
Villa dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa
Région méditerranéenne, Turquie
Surface 477 m²
Vill Complex   Dans le nouveau complexe moderne dans la région de Doshmalta, situé à 10 km d…
$700,475
Villa dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa
Région méditerranéenne, Turquie
Surface 200 m²
Maisons de parc en cèdre dans un complexe résidentiel moderne à Antalya.13 blocs, 26 section…
$475,249
Villa 2 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Villa 2 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Villa dans Seki, Turquie
Villa
Seki, Turquie
Surface 502 m²
Bienvenue dans la perle d'Alanya — Une villa unique avec une vue panoramique, un château et …
$1,81M
Villa 3 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa 3 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Villa Incekum contemporaine avec vue imprenable et bain à remous Découvrez la vie moderne da…
$349,078
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Villa 5 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 5 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 349 m²
Magnifique villa du développeur du bord de mer dans la région de Karghydzhak, Alania. Karg…
$1,24M
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 264 m²
Separately Regular three-story villas are sold in a new Williah project in the mountainous a…
$852,348
Villa dans Mahmutlar, Turquie
Villa
Mahmutlar, Turquie
Surface 274 m²
Lux Class Villas à vendre   À la mer de Makhmutlare Il y a 4 villas sur le voyou, chaque v…
$490,746
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 200 m²
Le nouveau complexe VIL est construit dans la région de Kyzyljashehir, Alanya. Centre d'Alan…
$681,879
Villa 8 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa 8 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 660 m²
Elégante villa avec 8 chambres et vue sur la mer à Incekum Experience Son luxe ultime dans c…
$1,34M
Villa 3 chambres dans Aksu, Turquie
Villa 3 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 578 m²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
Villa 4 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 4 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette luxueuse villa de 4 chambres, située dans la zone paisible d'Incekum, offre 450 m2 de …
$678,391
Villa 4 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa 4 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 280 m²
Villa moderne de 4 chambres avec vue sur la mer à Payallar, Alanya Vivez une vie luxueuse da…
$525,368
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 238 m²
Villas de première classe du développeur à Kargydzhak, Alania Notre entreprise Hayat Estat…
$1,29M
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
18 premium modern-designed villas with private pool & parking area, app. 225 sqm in gross. …
$834,714
Villa dans Serik, Turquie
Villa
Serik, Turquie
Surface 220 m²
Le projet de villa offre une vie agréable à Kadriye, le centre de divertissement d'Antalya.D…
$568,232
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 425 m²
Villa spacieuse du développeur   À Kargydzhak, Alania. Kargydzhak   L'Est et Nbsp; la régio…
$1,65M
Villa 3 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 580 m²
Nombre d'étages 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Prix ​​sur demande
Villa dans Seki, Turquie
Villa
Seki, Turquie
Surface 502 m²
Une villa unique avec une vue panoramique de la mer, au château d'Alanya et de la nature, lo…
$2,07M
Villa 7 chambres dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa 7 chambres
Région méditerranéenne, Turquie
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Villa de 7 chambres avec vue sur la mer à Incekum Experience Ils ont raffiné le luxe dans ce…
$758,864
