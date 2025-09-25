Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
34
Muratpasa
82
Serik
55
Kas
48
Montrer plus
49 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 1
Ce que vous obtenez: Moderne villa meublée prévoyant 3+1 d'une superficie de 160 m2, constru…
$602,672
Laisser une demande
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 568 m²
Nous présentons à votre attention un projet exclusif pour les villas avec une vue panoramiqu…
$3,59M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 4 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18M
Laisser une demande
Villa dans Région méditerranéenne, Turquie
Villa
Région méditerranéenne, Turquie
Surface 200 m²
Maisons de parc en cèdre dans un complexe résidentiel moderne à Antalya.13 blocs, 26 section…
$475,249
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Oba, Turquie
Villa 4 chambres
Oba, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Notre nouveau projet de luxeNos villas sont situées dans le quartier Oba d'Alanya sur une su…
$701,297
Laisser une demande
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 200 m²
Rêvez-vous de votre propre maison au bord de la mer dans le quartier pittoresque et respectu…
$928,802
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Century 21Century 21
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 364 m²
Une collection de 16 villas premium dans un style moderne dans la région de Bektash. Situé s…
$2,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 349 m²
Magnifique villa du développeur du bord de mer dans la région de Karghydzhak, Alania. Karg…
$1,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 238 m²
Villas de première classe du développeur à Kargydzhak, Alania Notre entreprise Hayat Estat…
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
18 premium modern-designed villas with private pool & parking area, app. 225 sqm in gross. …
$834,714
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 268 m²
Nombre d'étages 3
We pay attention to the perfect solution for a comfortable stay in one of the best districts…
$1,04M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Aksu, Turquie
Villa 3 chambres
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 578 m²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kesefli, Turquie
Villa 3 chambres
Kesefli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
A vendre une villa miroir dans un complexe de villas proche de la mer, quartier Demirtas.  L…
$182,737
Laisser une demande
Villa dans Seki, Turquie
Villa
Seki, Turquie
Surface 502 m²
Bienvenue dans la perle d'Alanya — Une villa unique avec une vue panoramique, un château et …
$1,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Gelemis, Turquie
Villa 4 chambres
Gelemis, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
$232
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 5 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
TERRAIN: 610 m2 Villa: Brut 593 m2 Net 492 m2 ﻿﻿Système Smart Home ﻿﻿4 étages, 5+2 cuis…
$1,96M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kalkan, Turquie
Villa 4 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$247
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Kalkan, Turquie
Villa 4 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$319
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
Sol 2/4
Chic villas from a developer in the wonderful area of Alanya-Kargyjak,   that’s what we ask …
$345,945
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Alanya, Turquie
Villa 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 157 m²
Sol 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
Laisser une demande
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 320 m²
La villa chic de la région de Karghydzhak, l'un des coins les plus pittoresques d'Alania, of…
$1,23M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Mahmutlar, Turquie
Villa
Mahmutlar, Turquie
Surface 274 m²
Lux Class Villas à vendre   À la mer de Makhmutlare Il y a 4 villas sur le voyou, chaque v…
$490,746
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 285 m²
Un projet unique dans la région de Payallar. D'autres arbres tropicaux poussent. À distance …
$763,498
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 141 m²
Nous présentons à votre attention les villas luxueuses dans un complexe exclusif qui offrent…
$878,177
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Villa 4 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
$519,606
Laisser une demande
Villa dans Dosemealti, Turquie
Villa
Dosemealti, Turquie
Surface 271 m²
Avec de belles villas à Döşemealtı, Antalya, vous serez transporté dans un monde merveilleux…
$1,18M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Alanya, Turquie
Villa
Alanya, Turquie
Surface 264 m²
Separately Regular three-story villas are sold in a new Williah project in the mountainous a…
$852,348
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Serik, Turquie
Villa
Serik, Turquie
Surface 220 m²
Le projet de villa offre une vie agréable à Kadriye, le centre de divertissement d'Antalya.D…
$568,232
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Kargicak, Turquie
Villa
Kargicak, Turquie
Surface 425 m²
Villa spacieuse du développeur   À Kargydzhak, Alania. Kargydzhak   L'Est et Nbsp; la régio…
$1,65M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Kalkan, Turquie
Villa 3 chambres
Kalkan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
$618,942
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller