Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Studios à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
6
3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet Alanya dans le district de Payallar se distingue comme un investissement de premie…
$48,251
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/9
$94,998
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet dans le quartier de Payallar se distingue comme un investissement de premier ordre…
$48,097
Laisser une demande
NicoleNicole
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Antalya, Turquie

avec Garage
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller