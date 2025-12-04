Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Antalya
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Antalya, Turquie

Studio 1 chambre dans Aksu, Turquie
Studio 1 chambre
Aksu, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
qui sera situé à Alt nta, l'une des zones les plus attrayantes d'Antalya.Renseignements sur …
$191,798
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet Alanya dans le district de Payallar se distingue comme un investissement de premie…
$48,251
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1/4
We sell a cozy apartment in the center of Alanya, 300 meters to Cleopatra Beach, FINNCONS AP…
$133,758
Sky ApartmentsSky Apartments
Studio 1 chambre dans Kestel, Turquie
Studio 1 chambre
Kestel, Turquie
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 5
Stylish studio 250 meters from the sea. Living area 30 sq.m. The apartment is sold fur…
$95,160
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/10
Suite de port JasmineJasmine Port Suite sera situé à Alanya. Une des plus grandes et plus be…
$48,545
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/9
$94,998
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet dans le quartier de Payallar se distingue comme un investissement de premier ordre…
$48,097
