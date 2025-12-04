Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec garage Studios à vendre en Antalya, Turquie

Alanya
6
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet Alanya dans le district de Payallar se distingue comme un investissement de premie…
$48,251
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Alanya, Turquie
Studio 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le projet dans le quartier de Payallar se distingue comme un investissement de premier ordre…
$48,097
Laisser une demande
