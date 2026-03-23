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Appartements à vendre en Akyurt, Turquie

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Akyurt, Turquie
Appartement 1 chambre
Akyurt, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 14
Appartements 1 Chambre sécurisés avec concept de centre commercial à Ankara Akyurt Les appar…
$102,067
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