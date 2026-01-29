Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région Égéenne
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Région Égéenne, Turquie

Bodrum
6
Mugla
391
Izmir
78
Fethiye
78
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Manoir 7 chambres dans Bodrum, Turquie
Manoir 7 chambres
Bodrum, Turquie
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 5 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa à vendre MANSION ULTRA-LUXURY Bodrum Turquie courtier commission gratuite pour l'achet…
$15,02M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Région Égéenne

villas
demeures
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Région Égéenne, Turquie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller