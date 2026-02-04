Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Konak, Turquie

3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Konak, Turquie
Maison 5 chambres
Konak, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Sol 32/34
$70,84M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Konak, Turquie
Duplex 4 chambres
Konak, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Sol 8/10
Appartement dans un bâtiment familial nouvellement construit à İzmir Alsancak L'appartement …
$1,01M
Laisser une demande
Maison dans Konak, Turquie
Maison
Konak, Turquie
For more details reach out to me
$399,934
Laisser une demande
