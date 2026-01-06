Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Efeler, Turquie

villas
4
duplex
3
11 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Yilmazkoy, Turquie
Villa 6 chambres
Yilmazkoy, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
$3,93M
Duplex 5 chambres dans Efeler, Turquie
Duplex 5 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Sol 3/3
$1,58M
Maison 4 chambres dans Efeler, Turquie
Maison 4 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 1/7
$3,46M
Villa 5 chambres dans Yilmazkoy, Turquie
Villa 5 chambres
Yilmazkoy, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
$4,10M
Duplex 5 chambres dans Efeler, Turquie
Duplex 5 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Sol 4/4
$1,23M
Maison 4 chambres dans Efeler, Turquie
Maison 4 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 255 m²
Sol 4/8
$13,18M
Villa 7 chambres dans Efeler, Turquie
Villa 7 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 352 m²
Nombre d'étages 3
$5,62M
Maison 5 chambres dans Efeler, Turquie
Maison 5 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 193 m²
Sol 3/10
$7,03M
Villa 7 chambres dans Kardeskoy, Turquie
Villa 7 chambres
Kardeskoy, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
$19,61M
Maison 4 chambres dans Efeler, Turquie
Maison 4 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
$9,31M
Duplex 4 chambres dans Efeler, Turquie
Duplex 4 chambres
Efeler, Turquie
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
Sol 4/4
$1,85M
