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Vue sur la mer Appartements à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

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Thalang
59
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Appartement 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 131 m²
LAG7047 La maison de ville dispose de 3 étages, avec des chambres réparties sur les 2ème et…
$736,874
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Agence
Phuket Buy House
Langues
English, Русский
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Types de propriétés en Thep Krasatti

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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