Appartements Piscine à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
16
9 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 7/7
✔ Le complexe est situé dans un quartier pratique au sud de Phuket, à 1,5 km de la plage de …
$126,408
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Appartement 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Appartements confortables dans le centre de Talang - une zone qui combine le confort urbain …
$65,652
Appartement 3 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Le complexe, où des appartements confortables et lumineux sont situés, offre une combinaison…
$122,131
AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Les appartements lumineux et spacieux sont idéalement situés dans la partie centrale de Phuk…
$85,770
Appartement 1 chambre dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Le complexe dans lequel le studio est situé combine le style urbain moderne avec des élément…
$53,889
Appartement 3 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 59 m²
Le complexe, où des appartements confortables et lumineux sont situés, offre une combinaison…
$122,131
AtlantaAtlanta
Appartement 1 chambre dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Le complexe dans lequel le studio est situé combine le style urbain moderne avec des élément…
$53,889
Appartement 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Appartements confortables dans le centre de Talang - une zone qui combine le confort urbain …
$65,652
Appartement 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Les appartements lumineux et spacieux sont idéalement situés dans la partie centrale de Phuk…
$85,770
Moya7yaMoya7ya

