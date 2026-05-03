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Villa Aileen Villas

Sakhu, Thaïlande
depuis
$243,324
;
19
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ID: 22183
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1007730000
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 11/12/2024

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Sakhu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

À propos du complexe

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Prêt à emménager

À propos du complexe :

Un domaine exclusif au sein d'une communauté fermée comprenant 7 villas luxueuses, chacune avec une piscine privée. Les options de disposition comprennent 2, 3 et 5 chambres. Les dimensions des parcelles varient de 217 à 312 m2, avec une superficie construite de 194 à 415 m2. Les villas sont entourées de jardins tropicaux. Situé dans un quartier calme, à seulement 3 km de la plage. Un endroit idéal pour vivre et se divertir, avec accès aux restaurants et fruits de mer locaux.

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Inclus dans le prix:

Travaux de finition, plomberie, cuisine intégrée, placards intégrés, climatiseurs, parking, mobilier en option.
Laisser une demande pour obtenir tous les détails du mobilier et de l'équipement inclus.

Lieu:

Le coin pittoresque de Nai Thon à Phuket attire par sa tranquillité et son intimité. A seulement 3 km de la plage de Nai Thon et à 20 minutes de l'école internationale UWC. A proximité, il y a plusieurs restaurants, à la fois locaux et gastronomiques, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre longtemps. La réserve naturelle de Sirinat et la plage de Nai Yang offrent des options pour diversifier vos loisirs.

Caractéristiques principales :

  • Un domaine privé au sein d'une communauté fermée comprenant seulement 7 villas luxueuses.
  • Aménagements avec 2, 3 et 5 chambres, dimensions du terrain de 217 à 312 m2, surface bâtie de 194 à 415 m2.
  • Les villas sont entourées de plantes tropicales et ont des piscines.
  • A seulement 3 km d'une plage sereine.
  • La région n'est pas bondée de touristes, ajoutant à son isolement et la tranquillité.

Appel à l'investissement :

Ce complexe offre des plans de paiement sans intérêt, ce qui le rend attrayant pour l'investissement:

Versement sans intérêt : le paiement initial est de 50 % et les 50 % restants sont payés à l'achèvement du projet. Rendement de location prévu : de 6 % par an en USD. Facteurs clés :
  • Zone tranquille
  • Confidentialité et confort
  • Près de l'école UWC
  • Villas luxueuses avec piscines

Le complexe a des lots promotionnels avec des réductions et des bonus. Remplissez le formulaire ci-dessous pour plus de détails.

Nous sélectionnerons un projet adapté à votre budget et objectifs avec des rendements de location de 7% à 12% par an en USD gratuitement. Il suffit de nous contacter via WhatsApp ou le formulaire ci-dessous.

Convient pour:

Le complexe est idéal pour les familles avec enfants en raison de sa proximité avec l'école internationale UWC et la zone tranquille. Parfait pour vivre à long terme avec des possibilités d'isolement et de repos confortable. Un excellent choix pour les investissements avec un rendement prévu de 6 % par an, adapté aux locations à court et à long terme.

Infrastructure:

Un domaine privé au sein d'une communauté fermée, villas avec piscines, parcelles de 217 à 312 m2, surface bâtie de 194 à 415 m2, plantes tropicales, vidéosurveillance, restaurants locaux et fruits de mer à proximité, 20 minutes de l'école internationale UWC, à 3 km de Nai Thon Beach.

Notre agence spécialisée dans l'immobilier Phuket en Thaïlande, avec plus de 12 ans d'expérience:

  • Pas de commission, directement aux prix du développeur, en sélectionnant des projets adaptés à votre budget et vos objectifs
  • Des lots exclusifs et des conditions spéciales, des réductions avec bonus non disponibles directement auprès du développeur sont accessibles à nos clients
  • Nous développons des stratégies d'investissement personnalisées avec une rentabilité maximale selon votre budget et vos objectifs
  • Support transactionnel gratuit entièrement à distance ou pendant votre visite en Thaïlande
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  • Billets gratuits pour Phuket
  • Voyage d'investissement gratuit des meilleurs projets et développeurs à Phuket (nous vous rencontrons à l'aéroport dans une voiture confortable, vous emmènez à des endroits jusqu'à ce que nous résolvons pleinement vos besoins)
  • Soutien aux transactions gratuites du début à la fin (y compris le soutien juridique, l'aide pour les transferts d'argent, le traitement des documents, les visas, l'ameublement et la gestion de la location)

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 120.0 – 414.0
Prix ​​par m², USD 1,298 – 2,171
Prix ​​de l'appartement, USD 270,897 – 570,956

Localisation sur la carte

Sakhu, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Montant du prêt
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Période
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