Villa Aileen Villas

Prêt à emménager

À propos du complexe :

Un domaine exclusif au sein d'une communauté fermée comprenant 7 villas luxueuses, chacune avec une piscine privée. Les options de disposition comprennent 2, 3 et 5 chambres. Les dimensions des parcelles varient de 217 à 312 m2, avec une superficie construite de 194 à 415 m2. Les villas sont entourées de jardins tropicaux. Situé dans un quartier calme, à seulement 3 km de la plage. Un endroit idéal pour vivre et se divertir, avec accès aux restaurants et fruits de mer locaux.

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Inclus dans le prix:

Travaux de finition, plomberie, cuisine intégrée, placards intégrés, climatiseurs, parking, mobilier en option.

Laisser une demande pour obtenir tous les détails du mobilier et de l'équipement inclus.

Lieu:

Le coin pittoresque de Nai Thon à Phuket attire par sa tranquillité et son intimité. A seulement 3 km de la plage de Nai Thon et à 20 minutes de l'école internationale UWC. A proximité, il y a plusieurs restaurants, à la fois locaux et gastronomiques, ce qui en fait un endroit idéal pour vivre longtemps. La réserve naturelle de Sirinat et la plage de Nai Yang offrent des options pour diversifier vos loisirs.

Caractéristiques principales :

Un domaine privé au sein d'une communauté fermée comprenant seulement 7 villas luxueuses.

Aménagements avec 2, 3 et 5 chambres, dimensions du terrain de 217 à 312 m2, surface bâtie de 194 à 415 m2.

Les villas sont entourées de plantes tropicales et ont des piscines.

A seulement 3 km d'une plage sereine.

La région n'est pas bondée de touristes, ajoutant à son isolement et la tranquillité.

Appel à l'investissement :

Ce complexe offre des plans de paiement sans intérêt, ce qui le rend attrayant pour l'investissement:

Zone tranquille

Confidentialité et confort

Près de l'école UWC

Villas luxueuses avec piscines

Versement sans intérêt : le paiement initial est de 50 % et les 50 % restants sont payés à l'achèvement du projet. Rendement de location prévu : de 6 % par an en USD. Facteurs clés :

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Convient pour:

Le complexe est idéal pour les familles avec enfants en raison de sa proximité avec l'école internationale UWC et la zone tranquille. Parfait pour vivre à long terme avec des possibilités d'isolement et de repos confortable. Un excellent choix pour les investissements avec un rendement prévu de 6 % par an, adapté aux locations à court et à long terme.

Infrastructure:

Un domaine privé au sein d'une communauté fermée, villas avec piscines, parcelles de 217 à 312 m2, surface bâtie de 194 à 415 m2, plantes tropicales, vidéosurveillance, restaurants locaux et fruits de mer à proximité, 20 minutes de l'école internationale UWC, à 3 km de Nai Thon Beach.

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Soutien aux transactions gratuites du début à la fin (y compris le soutien juridique, l'aide pour les transferts d'argent, le traitement des documents, les visas, l'ameublement et la gestion de la location)

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