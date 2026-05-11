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Villa Fifth Element

Phuket, Thaïlande
depuis
$305,000
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ID: 35
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2021

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023

À propos du complexe

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Dans le complexe : Le projet occupe une superficie de 7 629 m² ( 4,8 paradis ). Il y a 11 villas de luxe dans cette zone. Également dans les 7 - maisons de commerce du centre commercial Fifth Element Plaza, 24 - Heures - Sécurité, rues intérieures privées, un grand choix d'espaces publics verts. Il y a des lacs et des arbres, une atmosphère de luxe et de tranquillité

Dans la villa : vous apprécierez sûrement la synchronisation parfaite du design moderne avec la couleur asiatique. Les villas de ce complexe sont un confort et une solitude incomparables dans une atmosphère soigneusement pensée, chaleureuse et atmosphérique. Le projet comprend : des chambres séparées, chacune avec sa propre salle de bain et WC ; un grand salon spacieux et une salle à manger ; un parking privé, un espace avec une végétation tropicale luxuriante, des zones de loisirs à l'ombre et une piscine privée de plus de 40 mètres carrés.

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Phuket, Thaïlande

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