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Appartements près du club de golf à vendre en Phuket, Thaïlande

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Phuket
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Appartement 1 chambre dans Phuket, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 4
Appartement de luxe à 100 mètres de la mer 1 + 1 avec une superficie de 57 mètres carrés dan…
$471,879
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Types de propriétés en Phuket

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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