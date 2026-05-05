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Appartements avec garage à vendre en Phuket, Thaïlande

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Phuket
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Appartement 1 chambre dans Phuket, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Phuket, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 6/7
Appartement dans un complexe prêt à l'emploi à 400 mètres de la plage 1+1 d'une superficie d…
$173,900
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Types de propriétés en Phuket

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Caractéristiques des propriétés en Phuket, Thaïlande

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avec Vue sur la mer
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