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Complexe résidentiel VIPKaron Seaview Condominium

Phuket, Thaïlande
depuis
$105,000
;
28
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ID: 3926
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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Coût

Appartement - studio 28.4 m2 à partir de 105K $

Appartement de 1 chambre d'une superficie de 36,8 m2 à partir de 157K $

Appartement de 2 chambres de 55.2 m2 à partir de 230K $

Appartement de 2 chambres de 87,58 m2 à partir de 358K $

D'autres zones sont également disponibles à l'achat.

* À Phuket, le coût varie en proportion des étapes du travail. Plus le projet sera achevé, plus le coût sera élevé. Le coût peut également varier selon le taux de change. Veuillez préciser le prix actuel.

Date de construction 4ème trimestre 2023

Distance de la mer - 500 mètres de la plage de Karon.

Revenu garanti - 7 % pendant 5 ans

Au coût d'un appartement de 105 000 $, le revenu annuel sera de 7,3 000 $.

En participant au programme de pool locatif, les investisseurs recevront 60 % du revenu locatif.

Gestion de propriété professionnelle du promoteur (revenu entièrement passif).

Forme de propriété - à votre choix Freehold / Leasehold.

Installation pour 2 ans.

* Il sera possible de vivre ou de louer un appartement à partir du moment où l'installation est mise en service.

Les modalités de paiement et les versements individuels sont également discutés.

Notre travail est d'obtenir les meilleures conditions pour vous à la table de négociation.

Possibilité d'enregistrement à distance de la transaction

Paiement possible avec cryptomonnaie

Augmentation annuelle du coût de l'immobilier sur l'île = 3-10 % (en raison de la pénurie de terres et des restrictions à la construction)

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

Une station balnéaire populaire de classe mondiale toute l'année, la demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Lors de l'achat de biens immobiliers d'un coût total de 350 000 $, nous aidons à délivrer un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

? Le complexe a un bon emplacement au coeur de Karon, et presque toutes les chambres offrent une belle vue sur la mer d'Andaman. Tous les appartements sont équipés de cuisine moderne et de plomberie dans le style européen, mobilier et appareils ménagers.

? A quelques minutes à pied de la copropriété il y a des marchés de nuit et locaux, des magasins 24h/24, des massages et des spas, de grands centres commerciaux, des restaurants avec cuisine thaïlandaise et internationale, des boîtes de nuit, des bars et divers spectacles de divertissement.

Sur le territoire:

  • Lobby ?
  • Piscine sur le toit avec une aire de bronzage et de repos;
  • Restaurant;
  • Barre;
  • Salle de sport;
  • Salle de jeux pour enfants;
  • Système d'accès électronique;
  • Stationnement;
  • Sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.

Procédure d'enregistrement de la transaction:

Réservation (dépôt/dépôt) - 3K $

* Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous obtiendrez 3 sets à signer et 2 d'entre eux à renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

1er paiement 30% (net de réservation) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

D'autres paiements sont discutés individuellement en fonction de vos souhaits. Vous pouvez payer mensuellement, vous pouvez payer trimestriellement.

La seule condition est que les paiements ne dépassent pas 4 mois.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier comme le projet peut l'être à n'importe quel stade de la construction au moment de votre achat.

Paiement supplémentaire (un cheval après paiement à 100%):

Enregistrement de la propriété:

En friche - 6,3 %

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière - 600 $

Réparations majeures - 500 THB par 1 m2

Paiements annuels

Entretien des aires communes - 60 THB par 1 m2

? Intéressé par l'offre ou souhaitez en savoir plus sur les perspectives et opportunités d'investir dans l'immobilier à Phuket, écrivez-nous maintenant



Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 28.4 – 36.8
Prix ​​par m², USD 3,697 – 4,266
Prix ​​de l'appartement, USD 105,000 – 157,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 55.2 – 87.6
Prix ​​par m², USD 4,088 – 4,167
Prix ​​de l'appartement, USD 230,000 – 358,000

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
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Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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