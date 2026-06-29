Quartier résidentiel ZhK Cote d Azur

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PROJET DE CODE D'AZURAppartements de luxe dans le prestigieux quartier paysagé Jomtien de Pattaya avec sa propre infrastructure et à 300 mètres de la plage de sable. Le complexe est conçu dans le style de la cuisine française et recrée l'atmosphère d'une station française à la mode sur la Côte d'Azur.Le complexe est situé sur une zone protégée fermée de 24 000 mètres carrés. m avec de nombreuses piscines et un jardin tropical, se compose de six bâtiments de 8 étages et comprend 1308 magnifiques appartements. Sur le territoire du complexe il y a des restaurants et des magasins.Complexe livré: I trimestre 2020 année.INFRASTRUCTURE DE LA COMPLEXE:
Piscine et bar sur le toit
3 piscines (piscine pour enfants, piscine pour adultes, toboggans d'eau)
gazebos pour la détente et barbecue
parking ouvert
sécurité et surveillance vidéo sur le territoire
restaurant
réception (de 9 à 18 heures)
salon / bar
Salle de sport
sauna et hammam
jacuzzi chaud et froid
Salle de jeux pour enfants
tennis de table
Billards
salle informatique / bibliothèque
DISTRICTURE DU DOMAINE:- à la plage de Jomtien 7-10 minutes à pied, 3 minutes en transports- magasin 7-11 à l'intérieur du projet (bâtiment A )- blanchisserie 10 minutes à pied, 3 minutes au transport- à l'hypermarché le plus proche 10-12 minutes sur la piste- à l'école la plus proche - 10-12 minutes en transport- au marché le plus proche - 12-15 minutes par transportPour les résidents du complexe, un service de navette gratuit vers la plage et le dos est assuré. Le transport du projet est expédié 3 fois par jour.Heure de départ : 10:30, 13:30, 16:00.FORMULAIRE DE BIENS: Contingent étranger en franchise