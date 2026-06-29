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Quartier résidentiel ZhK Cote d Azur

Chiang Mai, Thaïlande
depuis
$62,000
;
3
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ID: 3840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chiang Mai

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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PROJET DE CODE D'AZURAppartements de luxe dans le prestigieux quartier paysagé Jomtien de Pattaya avec sa propre infrastructure et à 300 mètres de la plage de sable. Le complexe est conçu dans le style de la cuisine française et recrée l'atmosphère d'une station française à la mode sur la Côte d'Azur.Le complexe est situé sur une zone protégée fermée de 24 000 mètres carrés. m avec de nombreuses piscines et un jardin tropical, se compose de six bâtiments de 8 étages et comprend 1308 magnifiques appartements. Sur le territoire du complexe il y a des restaurants et des magasins.Complexe livré: I trimestre 2020 année.INFRASTRUCTURE DE LA COMPLEXE:
  • Piscine et bar sur le toit
  • 3 piscines (piscine pour enfants, piscine pour adultes, toboggans d'eau)
  • gazebos pour la détente et barbecue
  • parking ouvert
  • sécurité et surveillance vidéo sur le territoire
  • restaurant
  • réception (de 9 à 18 heures)
  • salon / bar
  • Salle de sport
  • sauna et hammam
  • jacuzzi chaud et froid
  • Salle de jeux pour enfants
  • tennis de table
  • Billards
  • salle informatique / bibliothèque
DISTRICTURE DU DOMAINE:- à la plage de Jomtien 7-10 minutes à pied, 3 minutes en transports- magasin 7-11 à l'intérieur du projet (bâtiment A )- blanchisserie 10 minutes à pied, 3 minutes au transport- à l'hypermarché le plus proche 10-12 minutes sur la piste- à l'école la plus proche - 10-12 minutes en transport- au marché le plus proche - 12-15 minutes par transportPour les résidents du complexe, un service de navette gratuit vers la plage et le dos est assuré. Le transport du projet est expédié 3 fois par jour.Heure de départ : 10:30, 13:30, 16:00.FORMULAIRE DE BIENS: Contingent étranger en franchise

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 52.0
Prix ​​par m², USD 2,356
Prix ​​de l'appartement, USD 122,500
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 32.0
Prix ​​par m², USD 2,594
Prix ​​de l'appartement, USD 83,000
Appartements Studio
Surface, m² 24.5
Prix ​​par m², USD 2,618
Prix ​​de l'appartement, USD 64,000

Localisation sur la carte

Chiang Mai, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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Chiang Mai, Thaïlande
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$62,000
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