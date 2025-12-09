  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel CANOPY HILLS

Complexe résidentiel CANOPY HILLS

Phuket, Thaïlande
depuis
$1,45M
;
16
ID: 33051
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Русский Русский

Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec une vue panoramique sur la nature et des finitions de haute qualité dans un village fermé à Phuket!
Installations disponibles !
Canopy Hills est un complexe fermé privé composé de 9 villas spacieuses et entièrement fonctionnelles soigneusement conçues pour les familles avec enfants. L'emplacement pittoresque sur la colline donnant sur le lac et la vallée, combiné avec sa proximité avec les écoles internationales, fait des villas un choix idéal et une solution raisonnable pour un séjour familial à long terme à Phuket.
Équipements : piscine privée, parc public, fitness, salle de gym générale, parking, panneaux solaires, sécurité 24/7, vidéosurveillance.
Lieu:
- à la plage de Bang Tao et Layan - 20-25 minutes;
Loch Palm Golf Club - 7 minutes
- supermarchés, centres médicaux et commerciaux - 10-15 minutes.
Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Complexe résidentiel Laguna Oceanus
Phuket, Thaïlande
depuis
$4,76M
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$567,389
Complexe résidentiel Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$794,054
Complexe résidentiel Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thaïlande
depuis
$285,894
Complexe résidentiel Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$143,252
Complexe résidentiel CANOPY HILLS
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,45M
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Afficher tout Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Complexe résidentiel Diamond Condominium Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$150,577
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2018
Nombre d'étages 7
Surface 32–245 m²
35 objets immobiliers 35
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui cela convient-il : Le projet Diamond Condominium Phuket est idéal pour les familles à la recherche d'un espace de vie confortable. C'est également une excellente option pour les investisseurs à la recherche d'opportunités rentables à Phuket, ain…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0 – 49.0
130,399 – 243,746
Apartment 2 chambres
50.0 – 154.1
180,074 – 662,248
Apartment 3 chambres
80.0 – 245.0
356,207 – 973,244
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Complexe résidentiel Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$71,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Complexe résidentiel élégant dans la région de Talang d'un développeur thaïlandais avec 15 ans d'expérience de construction.Le projet propose des appartements élégants et confortables avec un aménagement bien pensé, situé dans un quartier calme et verdoyant. Les résidents auront accès à une …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$407,049
Le complexe se compose de 4 villas. Les villas de luxe sont soigneusement pensées et disposent de piscines privées et de places de parking.Emplacement et infrastructure à proximité Choeng Mon est situé sur la côte nord de Ko Samui, entre Chaweng et Mae Nam.Choeng Mon La plage est une petite …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
