Complexe résidentiel CANOPY HILLS

Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec une vue panoramique sur la nature et des finitions de haute qualité dans un village fermé à Phuket!
Installations disponibles !
Canopy Hills est un complexe fermé privé composé de 9 villas spacieuses et entièrement fonctionnelles soigneusement conçues pour les familles avec enfants. L'emplacement pittoresque sur la colline donnant sur le lac et la vallée, combiné avec sa proximité avec les écoles internationales, fait des villas un choix idéal et une solution raisonnable pour un séjour familial à long terme à Phuket.
Équipements : piscine privée, parc public, fitness, salle de gym générale, parking, panneaux solaires, sécurité 24/7, vidéosurveillance.
Lieu:
- à la plage de Bang Tao et Layan - 20-25 minutes;
Loch Palm Golf Club - 7 minutes
- supermarchés, centres médicaux et commerciaux - 10-15 minutes.
Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.