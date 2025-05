À propos du développeur

Phuket plus comme un développement immobilier et la conception de la construction ainsi que les opérations de vente d'hôtels, de stations balnéaires, de condominiums et d'appartements à Phuket, qui fonctionne depuis plus de 18 ans depuis 2006 (2549). La société a développé plusieurs projets principalement dans le domaine de Phuket au fil des ans et continue de développer et de planifier d'autres projets, y compris des établissements de santé et d'enseignement.

Il existe des sociétés affiliées telles que Phuket Construction and Design Service Co., Ltd. (P CONS Co., Ltd.) qui offrent des services complets d'ingénierie, de construction, de développement, Island Architect Co., Ltd. (Island Architect Co., Ltd.) qui supervisent la construction de divers projets et Property Asia Co., Ltd. (Property Asia Co., Ltd.) Prenez soin de la gestion des ventes et le service des condominiums. En ce qui concerne les hôtels, les stations balnéaires et la Compagnie prévoit étendre ses activités à de nombreuses provinces du pays. qui est une attraction touristique et a le potentiel de développer l'immobilier pour l'investissement

Le développeur a développé un large éventail de compétences, d'expertise et d'une vaste base de connaissances, en particulier dans les développements domestiques, les résidences et les projets commerciaux.

Traiter les différents besoins des clients sur le marché en fournissant les meilleurs produits de qualité et des services pleinement intégrés pour vivre et investir. Nos produits aident à attirer des investisseurs étrangers dans le pays et à promouvoir le tourisme en Thaïlande.

The Element by Anocha est le dernier projet à Kamala, Phuket, en partenariat avec The Element by Anocha Co., Ltd.