Complexe résidentiel New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand

Un nouveau projet premium d'un développeur bien connu à Phuket est un complexe résidentiel et un objet d'art en même temps, ce qui en fait un lieu de vie vraiment unique. C'est un endroit idéal pour profiter confortablement de la nature vierge de la Thaïlande entourée d'un style unique créé par les meilleurs designers et architectes du monde. Les intérieurs s'inspirent des toiles des grands artistes du XXe siècle, des peintures à l'huile et des textures.

Le complexe comprend 4 bâtiments de 5-7 étages et un parking, un total de 147 appartements avec des aménagements différents (une et deux chambres + penthouses) dans le projet. Il y a plus de 15 espaces de loisirs différents sur le territoire: un hall avec une terrasse semi-ouverte, deux grandes piscines, un grand jardin, une aire de jeux pour enfants, une salle de coworking et de conférence, un centre de fitness, un simulateur de golf, une terrasse de détente avec un barbecue, une buanderie, et il y a aussi une borne de recharge pour véhicules électriques. Il y a 24 heures de vidéosurveillance et de sécurité.

hall avec terrasse semi-extérieure

2 piscines

vaste jardin avec un coin bain de soleil

aire de jeux et jardin

espace de coworking moderne et salle de réunion

centre de fitness entièrement équipé

simulateur de golf

terrasse détente avec un espace barbecue

24 heures sur 24

buanderie

Salle du courrier

Bureau des personnes morales

Chargeur EV

Premier développeur en Thaïlande avec près de 40 ans d'expérience et des centaines de projets réussis, dont deux hôtels et un projet résidentiel à Londres. La société se spécialise dans les maisons de qualité, maisons de ville et condominiums, s'efforçant d'améliorer constamment la qualité de vie de ses résidents.

Sécurité - il y a la surveillance vidéo 24 heures sur 24.

Situation pratique avec un accès direct à la route principale menant à Bang Tao Beach.

Infrastructure développée à l'intérieur du complexe, offrant un haut confort de travail et de repos.

Installations et équipement dans la maisonAvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé au cœur de Cherng Talay avec un accès direct à la route principale menant à Bang Tao Beach. Près du complexe résidentiel il ya Boat Avenue et Porto de Phuket centres commerciaux, station balnéaire de Laguna, restaurants, complexes de spa, bars et tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne. Dans un rayon de 10-15 minutes il y a des écoles et jardins d'enfants Blossom House International maternelle et pré-école, Choeng Thale Wittayakom School, Little Lions International maternelle, ainsi que des cliniques médicales Phuket Medical Clinic Laguna et Thanyapura Medical Center. Du complexe résidentiel il est facile d'accéder aux plages voisines, et les principales attractions de l'île.