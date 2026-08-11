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Appartements à vendre en Nakhon Si Thammarat, Thaïlande

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Appartement 4 chambres dans Ban Plai Ton, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Ban Plai Ton, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 630 m²
Posséder un morceau de paradis intact. Niché le long de la côte spectaculaire de Sichon à Na…
$1,97M
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Appartement 4 chambres dans Ban Plai Ton, Thaïlande
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