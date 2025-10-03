Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Nakhon Si Thammarat, Thaïlande

Villa 4 chambres dans Ban Plai Ton, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Plai Ton, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 630 m²
Own a piece of untouched paradise. Nestled along the spectacular coast of Sichon in Nakhon S…
$2,03M
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Caractéristiques des propriétés en Nakhon Si Thammarat, Thaïlande

