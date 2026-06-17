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Studios à vendre en Na Kluea, Thaïlande

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6 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Studio 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 3/8
Club Royal Condominium est un studio au bord de la mer dans le prestigieux quartier Wongamat…
$53,758
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DDA Real Estate
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Studio dans Na Kluea, Thaïlande
Studio
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 7/8
Club Royal Wong Amat est un nouveau complexe situé au nord de la ville à côté du célèbre Tem…
$76,941
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Studio dans Na Kluea, Thaïlande
Studio
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Sol 5/8
Club Royal Wong Amat est un nouveau complexe situé au nord de la ville à côté du célèbre Tem…
$72,049
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Studio dans Na Kluea, Thaïlande
Studio
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 13/32
Une fois Pattaya Condominium est un nouveau condominium ultra-moderne situé au coeur de Patt…
$159,663
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Studio dans Na Kluea, Thaïlande
Studio
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 25/40
Studio avec vue sur la mer dans le complexe de luxe au bord de la mer Riviera Wongamat Beach…
$155,616
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Studio dans Nong Prue, Thaïlande
Studio
Nong Prue, Thaïlande
Surface 23 m²
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$64,996
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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