Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Krabi
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Krabi, Thaïlande

;
Krabi
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Entrez dans un nouveau standard de luxe tropical à Botanica Luxury Krabi, une boutique colle…
$502,814
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Entrez dans un nouveau standard de luxe tropical à Botanica Luxury Krabi, une boutique colle…
$502,814
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$938,990
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
LDV InvestLDV Invest
Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$938,990
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 3 chambres dans Mueang Krabi, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Mueang Krabi, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Entrez dans un nouveau standard de luxe tropical à Botanica Luxury Krabi, une boutique colle…
$502,814
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$938,990
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Types de propriétés en Krabi

3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Krabi, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller