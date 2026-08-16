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Appartements à vendre en Krabi, Thaïlande

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Appartement 4 chambres dans Krabi, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Krabi, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, offrent une occasion rare d'investir dans la prem…
$938,990
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