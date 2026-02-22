Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Ko Kaeo, Thaïlande

villas
62
65 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Maison 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Maison spacieuse après rénovation, située dans une communauté fermée dans la région de Ko Ka…
$211,265
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
KOH22046 Luxueuse villa 5BR/6Bath avec piscine privéePlongez-vous dans l'opulence avec cett…
$1,01M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
Découvrez l'élégance sereine de Canopy Hills Villas, une collection exclusive de résidences …
$1,44M
Laisser une demande
OneOne
Villa 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Surface 1 100 m²
ISL6485 La villa est située sur la côte est de Phuket, loin de la foule touristique et des …
$4,68M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
Sol 1/2
Billets pour Phuket !C'est pour qui :Le choix parfait pour les familles à la recherche de lu…
$1,42M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 749 m²
Nombre d'étages 1
Investissement prometteur ! Possibilité rentable de recevoir un revenu locatif. La location …
$1,20M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
KOH22217 Maison au coeur de Koh Kaew Lieu: Koh Kaew: Niché dans un emplacement privilégié, o…
$429,253
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 381 m²
La villa moderne est située dans l'une des zones les plus confortables du centre de Phuket -…
$1,21M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 325 m²
Les collines de Canopy Villas est une communauté privée fermée primée dans le centre de Phuk…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 356 m²
Une occasion exceptionnelle de posséder une toute nouvelle villa de piscine de luxe entièrem…
$779,750
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 245 m²
Prix: 6,79 millions de THB (en franchise disponible) Découvrez le confort et la fonctionnali…
$218,018
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Canopy Hills Villas is an award-winning private gated community in central Phuket, designed …
$1,85M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 439 m²
Nombre d'étages 1
Investissement prometteur ! Possibilité rentable de recevoir un revenu locatif. La location …
$753,932
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 325 m²
Les collines de Canopy Villas est une communauté privée fermée primée dans le centre de Phuk…
$1,64M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 381 m²
Nombre d'étages 1
Une collection de 33 résidences exclusives situées dans la zone prestigieuse à côté de la Br…
$1,17M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Surface 300 m²
TAL5874 Cette maison est située dans le centre de Phuket dans une partie calme et relativem…
$532,787
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 450 m²
TAL5941 Maison spacieuse dans le paradis tropical de Phuket est un rêve de nombreuses perso…
$914,121
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 332 m²
KOH22045 Élégant et spacieux 4BR/5Bath Villa:Entrez dans un monde de luxe avec cette villa …
$740,153
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
Sol 1/1
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *Convient pour:Résidence Mouana Ko Kaeo est un choi…
$509,122
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Les collines de Canopy Villas est une communauté privée fermée primée dans le centre de Phuk…
$1,85M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 832 m²
ISL6722 Le premier penthouse de trois niveaux au monde avec sa propre marina.Avantages:Prop…
$2,78M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
Nombre d'étages 2
Une offre d'investissement unique sur l'île de Phuket du célèbre développeur SANSIRI !Maison…
$261,203
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Maison 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
Une excellente option pour une famille ou un investissement!Villa moderne avec piscine privé…
$382,000
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 6 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Les collines de Canopy Villas est une communauté privée fermée primée dans le centre de Phuk…
$1,85M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
Situé dans la paisible communauté résidentielle de Koh Kaew, Mouana KK Villas est un tout no…
$589,491
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 742 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec vue panoramique sur la nature et …
$1,71M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Une maison d'habitation paisible située dans la communauté bien établie Chao Fah Garden Home…
$236,732
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
KOH22146 Introduire une occasion extraordinaire de vivre en famille au milieu des magnifiqu…
$1,48M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 650 m²
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe avec vue panoramique sur la nature et …
$1,45M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
KOH22044 Vivez la vie de luxe à son meilleur dans cette superbe villa de 3 chambres, 4 sall…
$629,447
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Ko Kaeo, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
