  2. Thaïlande
  3. Ko Kaeo
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ko Kaeo, Thaïlande

4 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 832 m²
ISL6722 Le premier penthouse de trois niveaux au monde avec sa propre marina.Avantages:Prop…
$2,78M
Villa 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
KOH22146 Introduire une occasion extraordinaire de vivre en famille au milieu des magnifiqu…
$1,48M
Villa 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Surface 829 m²
KOH3900 Villa Royal High Standart avec quai privé de 23 mètres. Situés au pied de chaque do…
$6,28M
Villa 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Villa 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Surface 748 m²
ISL4884 Au pied de la majestueuse Villa Royale, votre poste d'amarrage privé de 23M. Vous n…
$6,86M
Caractéristiques des propriétés en Ko Kaeo, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
