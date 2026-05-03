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Appartements avec jardin à vendre en Ko Kaeo, Thaïlande

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Appartement 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 450 m²
TAL5941 Maison spacieuse dans le paradis tropical de Phuket est un rêve de nombreuses perso…
$889,153
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Appartement 3 chambres dans Ko Kaeo, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Ko Kaeo, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
KOH22221 Niché dans le cœur vibrant de Ko Kaeo, cette exquise maison individuelle offre un …
$292,282
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Appartement 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 283 m²
ISL7192 Cette maison est enregistrée sous le nom de société thaïlandaise. Il comprend:Deux …
$769,163
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AdriastarAdriastar
Appartement 5 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 5 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
KOH22046 Luxueuse villa 5BR/6Bath avec piscine privéePlongez-vous dans l'opulence avec cett…
$981,452
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Appartement 4 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 4
Surface 832 m²
ISL6722 Le premier penthouse de trois niveaux au monde avec sa propre marina.Avantages:Prop…
$2,70M
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Appartement 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Surface 300 m²
TAL5874 Cette maison est située dans le centre de Phuket dans une partie calme et relativem…
$512,821
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MontbelMontbel
Appartement 7 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 7 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 7
Surface 1 420 m²
KOH7344 Bienvenue dans cette nouvelle villa luxueuse dans le quartier animé de Koh Kaew de …
$3,69M
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Appartement 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 175 m²
KOH22688 Cette maison magnifiquement conçue de 3 chambres allie confort, fonctionnalité et …
$381,563
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Appartement 2 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 2
Surface 320 m²
TAL5871 Cette villa est située dans le centre de Phuket dans une partie calme et relativeme…
$799,756
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Appartement 5 chambres dans Pa Khlok, Thaïlande
Appartement 5 chambres
Pa Khlok, Thaïlande
Chambres 5
Surface 829 m²
KOH3900 Villa Royal High Standart avec quai privé de 23 mètres. Situés au pied de chaque do…
$6,10M
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Appartement 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 332 m²
KOH22045 Élégant et spacieux 4BR/5Bath Villa:Entrez dans un monde de luxe avec cette villa …
$719,937
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Appartement 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 650 m²
KOH22146 Introduire une occasion extraordinaire de vivre en famille au milieu des magnifiqu…
$1,63M
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Appartement 3 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 3 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
KOH22044 Vivez la vie de luxe à son meilleur dans cette superbe villa de 3 chambres, 4 sall…
$612,254
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Appartement 4 chambres dans Ban Bang Ku, Thaïlande
Appartement 4 chambres
Ban Bang Ku, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 197 m²
KOH22217 Maison au coeur de Koh Kaew Lieu: Koh Kaew: Niché dans un emplacement privilégié, o…
$415,348
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Caractéristiques des propriétés en Ko Kaeo, Thaïlande

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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