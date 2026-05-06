Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Huai Yai
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Huai Yai, Thaïlande

;
Copropriété Supprimer
Tout effacer
281 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Jomtien Condo à vendre Laguna Beach Resort 3 Studio Ce condo à vendre à Jomtien Pattaya est …
$38,332
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Condo 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Espana Condo Resort à vendre Jomtien PattayaCette belle copropriété est située à l'Espana Co…
$74,019
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Copacabana Beach Jomtien Une chambre Unité à vendre à JomtienCe logement d'une chambre à ven…
$133,791
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
CoexCoex
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Angket Jomtien Condo à vendreCe studio est situé dans un projet résidentiel populaire à Jomt…
$38,093
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Grand 4 chambres, 5 salles de bains Condo à vendre – Gardenia, JomtienCette vaste unité d'an…
$492,426
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Grande Caribbean Condo 1 Chambre à vendre – Cet élégant condo 1 chambre à coucher, 1 salle d…
$77,116
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Melrose VillasMelrose Villas
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à vendre au nouveau VIP nordique 3 à Pratumnak HillCette copropriété du New …
$41,615
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 Chambre à vendre au Platinum Suites à Thepprasit PattayaCette résidence au Platinum …
$78,974
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Pour #SALE – Spacious Studio Condo.Un studio confortable situé dans un quartier calme et ver…
$51,408
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Leela Paradise Residence Une chambre à vendre à JomtienCe logement d'une chambre à vendre es…
$117,687
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Laguna Beach Resort 2 Jomtien, PattayaCe spacieux logement d'une chambre est situé à Laguna …
$50,291
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana 1 chambre à vendre Jomtien PattayaCe logement d'une chambre est situé au 4è…
$108,086
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Découvrez le condo moderne de 1 chambre à coucher à Riviera Jomtien avec une belle vue sur l…
$199,513
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The Peak Towers Condo de 1 chambre à vendre - Ce charmant condo non meublé situé au 3ème éta…
$79,655
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Pattaya Condotel Chain Studio à vendre - Ce studio bien entretenu avec 1 salle de bains offr…
$41,810
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1 Chambre 1 Salle de bains Condo à vendre à la Panora Pattaya. Disponible en propriété de no…
$168,660
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 Chambre à vendre à Lumpini Park Plage Jomtien PattayaCette unité bien placée offre u…
$61,321
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sept mers Jomtien Unité à vendre à JomtienCette unité à vendre est située dans une station b…
$65,037
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condo à vendre à Jomtien Beach Mountain 6 à PattayaCe studio condo à Jomtien Beach Mo…
$41,398
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
À vendre – Condo 2 chambres à Dusit Grand Park 1, JomtienCe condo de 2 chambres, 2 salles de…
$122,094
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Jomtien Beach and Mountain Condominium 2 chambres à vendreProfitez d'un séjour à proximité d…
$80,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana studio à vendre Jomtien PattayaCe studio condominium est situé au 2ème étag…
$46,146
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Jomtien Beach Paradise Village Condominium à vendreCette copropriété en bord de mer est situ…
$108,396
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Angket Condominium Studio à vendre Jomtien PattayaCe studio est situé au 14ème étage et offr…
$45,836
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 2 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Condo 2 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Espana Condo Resort Pattaya – Unité de vue sur la ville de 2 chambres à vendrePrix : 4 990 0…
$154,141
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Condominium à vendre – 2 chambres, 2 salles de bains, mer Vue, grand balconUn condominium de…
$122,662
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Le Studio Riviera Beverly Hills à vendre – Ce studio élégant du Riviera Beverly Hills offre …
$77,178
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Condo 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
3 Panorama des lits Condo Seaview à vendre – Baan Haad UthongProfitez de la vie côtière luxu…
$865,617
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condo à vendre Lumpini Park Beach JomtienCette résidence bien située est située à Lum…
$77,116
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Condo 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Condo 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Studio Condo à vendre à Jomtien Pattaya en vue Talay 5CCe studio condo à vue Talay 5C est si…
$79,730
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
PLC Real Estate
Langues
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Caractéristiques des propriétés en Huai Yai, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller