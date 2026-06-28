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Bord du lac Maisons à vendre en Choeng Thale, Thaïlande

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villas
776
maisons de ville
40
duplex
27
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 5 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 300 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons une villa dans le prestigieux domaine de Laguna / Bang Tao, au sein d'un…
$4,17M
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Caractéristiques des propriétés en Choeng Thale, Thaïlande

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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