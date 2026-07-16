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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Choeng Thale, Thaïlande

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27 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 382 m²
Nombre d'étages 7
Un développement de 42 villas avec piscines privées et condominiums situés dans l'étonnante …
$2,07M
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Duplex 3 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Sol 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$544,857
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Duplex 4 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 4 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 283 m²
Sol 2/2
To the sea 1300 m, Income guaranteeAbout the complex:The complex consists of 26 two-story ap…
$456,430
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OkeaskOkeask
Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Sol 7/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$918,601
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Duplex 5 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 5 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 349 m²
Sol 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex t…
$1,58M
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Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Sol 3/4
Phuket and return tickets as a gift!* For whom is suitable:The premium project on the first…
$1,60M
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TekceTekce
Duplex 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 4/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$674,044
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/7
Appartement de 2 chambres de 113 m² dans le bâtiment C au 1er étage. Numéro d'unité MBC104Le…
$534,012
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 6/7
Appartement de 2 chambres de 112 m² dans le bâtiment G au 6e étage. Numéro d'unité MBG605Les…
$491,481
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/7
Appartement de 2 chambres de 113 m² dans le bâtiment E au 1er étage. Numéro d'unité MBE116Le…
$534,012
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$416,005
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Duplex 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 511 m²
Sol 6/7
Your ideal home in Phuket. Each buyer has tickets to Phuket and back as a gift!* For whom i…
$3,07M
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Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 382 m²
Sol 4/4
Billets Phuket et aller-retour en cadeau !*À qui s'adresse : Le condominium de luxe Kiara Re…
$1,83M
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Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 382 m²
Sol 4/4
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Luxury Kiara Reserve Residences C…
$1,83M
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Duplex 1 chambre dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 1 chambre
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 5/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$230,490
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Duplex dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de salles de bains 2
The new luxury condominium will be built very close to the most famous and popular area of ​…
$605,532
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Duplex 5 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 5 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 310 m²
Sol 3/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$1,43M
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/7
Appartement de 2 chambres de 113 m² dans le bâtiment G au 1er étage. Numéro d'unité MBG101Le…
$530,834
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 6/7
Appartement de 2 chambres de 112 m² dans le bâtiment C au 6e étage. Numéro d'unité MBC604Les…
$494,631
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Duplex 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 4/8
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: An ideal choice for family vacations and ren…
$432,449
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Duplex dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de salles de bains 3
Surface 301 m²
Nombre d'étages 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 6/7
Appartement de 2 chambres de 112 m² dans le bâtiment G au 6e étage. Numéro d'unité MBG604Les…
$491,481
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/7
Appartement de 2 chambres de 113 m² dans le bâtiment E au 1er étage. Numéro d'unité MBE115Le…
$534,012
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Duplex 2 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 7/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$439,028
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 112 m²
Sol 6/7
Appartement de 2 chambres de 112 m² dans le bâtiment C au 6e étage. Numéro d'unité MBC605Les…
$491,481
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Duplex 2 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Duplex 2 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 1/7
Appartement 2 chambres de 113 m² dans le bâtiment C au 1er étage. Numéro d'unité MBC105Les v…
$534,012
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Duplex 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Duplex 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 301 m²
Sol 4/7
Obtenez un billet pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour le…
$1,87M
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Caractéristiques des propriétés en Choeng Thale, Thaïlande

avec Piscine
Bon marché
Luxe
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