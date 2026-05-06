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Appartement 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
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Appartements dans le segment premium 1 chambre Plus d'une superficie de 52.47 mètres carrés.…
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Appartement 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
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Appartement 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
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Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 2
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Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 12/29
Appartement confortable 1 + 1 avec cuisine séparée au haut 12ème étage dans un complexe fini…
$130,160
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CoexCoex
Appartement 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 15/28
Appartement 1 + 1 au 15ème étage d'une superficie de 31,5 m2 avec une vue panoramique sur la…
$121,226
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