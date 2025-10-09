Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Bangkok
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Bangkok, Thaïlande

Copropriété Supprimer
Tout effacer
205 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Chill in a Contemporary, Light-Filled SpaceThis 45 sqm condo has a really easy, open feel—es…
$391,629
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Available at The Diplomat 39, a luxury residence in the heart of Sukhumvit 39. This unit on …
$723,095
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 76 m²
Welcome to your new home on Sukhumvit Soi 16This 1-bedroom, 2-bath unit on the 9th floor off…
$338,470
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Monte OnlineMonte Online
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Welcome to this smartly laid-out 42.5 sqm condo in the heart of Watthana, perfect if you wan…
$306,008
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Comfortable Living Right in the Heart of Khlong ToeiThis 37 sqm condo is surprisingly well l…
$222,375
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Bright, Open Living in the Heart of BangkokThis 83.6 sqm condo feels surprisingly roomy with…
$1,62M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Estate Service 24Estate Service 24
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 52 m²
Welcome to this practical yet stylish 2-bedroom condo in Khlong Toei.At 52 sqm, it’s got a n…
$257,682
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Let me walk you through this one-bedroom condo in Khlong Toei Nuea — it’s a solid choice if …
$241,594
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 440 m²
A stunning, newly renovated unit in one of the most prestigious Branded Residences in Bangko…
$5,54M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Atlas PropertyAtlas Property
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
This private and luxurious low-rise condominium offers 60 sq.m. of well-designed living spac…
$252,314
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Cozy and Practical LayoutThis one-bedroom+ condo feels surprisingly spacious thanks to an op…
$407,979
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Bright and Airy Living in the Heart of WatthanaThis 91 sqm condo is seriously well laid out—…
$650,324
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Feel right at home in this thoughtfully designed 2-bedroom condo in Khlong Tan Nuea.The open…
$739,746
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Compact but Thoughtfully DesignedThis 31 sqm condo is a great fit if you're looking for some…
$147,388
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 3 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 388 m²
Penthouse in Central Phrom PhongThis 388 sqm condo offers three bedrooms and four bathrooms,…
$4,06M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo dans Bangkok, Thaïlande
Condo
Bangkok, Thaïlande
Surface 82 m²
KHUN by YOO inspired by Starck is the first branded residence by Sansiri in collaboration wi…
$907,715
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Feel the Space and ViewsThis 108 sqm condo is one of those rare finds where you really get a…
$1,23M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 3 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 156 m²
Spacious 3-Bed, 4-Bath Corner Condo in Khlong Tan NueaThis is a pretty unique find—a high-ri…
$1,85M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 217 m²
Modern Living with Thoughtful DetailsThis 217 sqm condo offers a really comfortable layout, …
$1,98M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 3 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 164 m²
A comfortable blend of space and styleThis 164 sqm condo feels surprisingly roomy and practi…
$984,640
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Welcome to this thoughtfully designed 29 sqm condo in Niche Pride EkkamaiIt’s an off-plan on…
$170,158
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Layout and Living SpaceThis unit gives you a really open, airy feel with its open-plan livin…
$1,37M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 3 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 3 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
Bright, Open-Concept Living with a City ViewThis 110 sqm condo in Phra Khanong gives you a r…
$830,482
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Easy Living in Khlong ToeiThis one-bedroom condo is about 33 sqm, offering a simple, open-pl…
$141,607
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 229 m²
Step into a Bright and Airy Space on the 10th FloorThis 2-bedroom, 3-bath condo offers a pra…
$830,790
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Rare penthouse unit on the 30th floor with panoramic city views. Offering 100 sq.m. of space…
$461,550
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 1 chambre dans Bangkok, Thaïlande
Condo 1 chambre
Bangkok, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sindhorn Tonson, an ultra-luxury condominium located right by Lumpini Park. This spacious un…
$673,863
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 4 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 4 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 462 m²
Lots of Room to Make This Your OwnThis is a pretty rare find—a large, bare-shell condo unit …
$2,15M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo dans Bangkok, Thaïlande
Condo
Bangkok, Thaïlande
Surface 82 m²
KHUN by YOO inspired by Starck is the first branded residence by Sansiri in collaboration wi…
$907,715
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Bangkok, Thaïlande
Condo 2 chambres
Bangkok, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Bright and Open Living on the 30th FloorThis 96 sqm condo really makes the most of its heigh…
$584,630
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Bangkok, Thaïlande

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller