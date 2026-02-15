  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Paje
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Beachfront Premium Apartments

Appartement dans un nouvel immeuble Beachfront Premium Apartments

Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
T.V.A.
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
5
ID: 33352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Tanzanie
  • État
    Zanzibar
  • Région
    Kusini
  • Ville
    Paje

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Localisation sur la carte

Paje, Tanzanie
Éducation

Complexes similaires
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzanie
depuis
$84,000
T.V.A.
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
Complexe résidentiel AurAra Paje
Bwejuu, Tanzanie
depuis
$78,000
T.V.A.
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Beachfront Premium Apartments
Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
T.V.A.
Autres complexes
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Afficher tout Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Surface 53 m²
1 objet immobilier 1
🌴 Appartement exclusif à Zanzibar - 100 mètres de l'océan🗝️ Appartement unique d'un complexe résidentiel moderne. 🌊 À seulement 100 mètres de l'océan - 2 minutes à pied de la plage blanche-neige. 🏊 Accès direct à la piscine et zone verte.📍 Description du site:Lieu: Zanzibar, zone de resortÉt…
Agence
Риэлтор без границ
Premium Premium
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Bwejuu, Tanzanie
depuis
$78,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 11
Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont la zone de Paget (Sud-Est de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.L'eau turquoise, le sable blanc est un endroit idéal pour les loisirs, le cerf-v…
Développeur
MBHomes
Développeur
MBHomes
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Premium Premium
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Afficher tout Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complexe résidentiel The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzanie
depuis
$84,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont les zones de Nungwi (nord-ouest de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.Eau turquoise, sable blanc est un endroit idéal pour la détente et la plon…
Développeur
MBHomes
Développeur
MBHomes
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
