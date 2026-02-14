  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Kusini
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Paje
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Premium Premium
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Complexe résidentiel AurAra Paje
Bwejuu, Tanzanie
depuis
$78,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 11
Zanzibar se développe activement, et l'un des points de croissance les plus brillants aujourd'hui sont la zone de Paget (Sud-Est de l'île), la perle de Zanzibar avec des plages intactes et le repos toute l'année.L'eau turquoise, le sable blanc est un endroit idéal pour les loisirs, le cerf-v…
Développeur
MBHomes
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
MBHomes
Langues
Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Afficher tout Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complexe résidentiel Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzanie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Surface 53 m²
1 objet immobilier 1
🌴 Appartement exclusif à Zanzibar - 100 mètres de l'océan🗝️ Appartement unique d'un complexe résidentiel moderne. 🌊 À seulement 100 mètres de l'océan - 2 minutes à pied de la plage blanche-neige. 🏊 Accès direct à la piscine et zone verte.📍 Description du site:Lieu: Zanzibar, zone de resortÉt…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller