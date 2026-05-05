Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Communauté Valencienne
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Penthouses à vendre en Communauté Valencienne, Espagne

;
Torrevieja
257
Valence
4
Benidorm
18
Alicante
41
Montrer plus
Attique Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 208 m²
Sol 1/1
Duplex incroyable au dernier étage avec une vue sur le lac à couper le souffle, une terrasse…
$402,951
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 3/3
Fantastique penthouse en duplex avec une grande terrasse sur le toit, une piscine communauta…
$287,492
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol 1/2
Duplex haut de gamme au dernier étage avec terrasse privée sur le toit, espaces verts et pis…
$345,222
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
CoexCoex
Penthouse 2 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 2 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 119 m²
Sol 4/4
Appartement de luxe dans un quartier prisé, à proximité de la plage, avec grande terrasse, p…
$363,423
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 chambres dans La Mata, Espagne
Penthouse 3 chambres
La Mata, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Sol 6/6
Penthouse de plage de luxe haut de gamme avec vue sur la mer, grande terrasse sur le toit et…
$1,09M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Sol 1/2
Duplex de luxe au dernier étage avec une grande terrasse sur le toit, une piscine communauta…
$366,226
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 5/5
Élégant penthouse offrant de belles vues situé dans un complexe résidentiel moderne doté d’u…
$397,178
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 chambres dans Torrevieja, Espagne
Penthouse 2 chambres
Torrevieja, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
Sol 2/2
Fantastique maison en duplex au dernier étage avec grande terrasse sur le toit, piscine comm…
$370,877
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Caractéristiques des propriétés en Communauté Valencienne, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller