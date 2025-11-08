Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Valence
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Valence, Espagne

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
Montrer plus
39 propriétés total trouvé
Villa dans Communauté Valencienne, Espagne
Villa
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 112 m²
Villa avec 3 chambres et 2 salles de bains, située dans le quartier pittoresque de Rojales.C…
$298,580
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Maison de ville 3 chambres dans Torrevieja, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Torrevieja, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Beau duplex entièrement meublé, situé à deux km. Plage Shipwrecked, dans un environnement tr…
$204,560
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Villas élégantes près des terrains de golf à Polop Alicante Polop est une ville de la provin…
$566,590
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Bungalow dans Torrevieja, Espagne
Bungalow
Torrevieja, Espagne
Surface 179 m²
Les luxueux appartements de 2 chambres à Torrevieja, sur la Costa Blanca, offrent un mélange…
$301,509
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Biar, Espagne
Villa 4 chambres
Biar, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Villa moderne intelligente de 4 chambres avec piscine et vue sur le château à Biar Alicante …
$1,02M
Laisser une demande
Villa dans Communauté Valencienne, Espagne
Villa
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 1 821 m²
Située dans le prestigieux quartier d'Altea Hills sur la Costa Blanca, cette villa de luxe i…
$6,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Villa dans Communauté Valencienne, Espagne
Villa
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 654 m²
Cette magnifique villa à Benissa, conçue en harmonie maximale avec l'environnement naturel, …
$3,56M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Bungalow 2 chambres dans Entrenaranjos, Espagne
Bungalow 2 chambres
Entrenaranjos, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Ce complexe est situé dans l'urbanisation Entrenaranjos, dans la municipalité d'Orihuela (Al…
$236,858
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Busot, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Busot, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE À BUSOT. Nouvelle construction résidentielle de jumelés…
$247,625
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 202 m²
climatisation, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$762,821
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$1,28M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Villas modernes de 3 et 4 chambres à Polop Costa Blanca Situé dans l'une des plus hautes zon…
$584,387
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 252 m²
climatisation, jardin, stationnement, piscine privée, vue sur la montagne
$868,037
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Benijofar, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Benijofar, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Au centre de la belle ville de Benijófar est actuellement créée une maison de ville de style…
$181,950
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Santa Pola, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Santa Pola, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
Maison de ville à Alicante, région de Gran Alacant , urbanisation de Puerto Marino . Si vou…
$215,218
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison 4 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 212 m²
Villas de 3-5 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat Finestrat est un quartier…
$581,231
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Polop, Espagne
Villa 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 146 m²
3-Bedroom Semi-Detached Villas with Pool and Seaview in Polop Polop is a charming town offer…
$447,942
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans el Rafol dAlmunia, Espagne
Villa 7 chambres
el Rafol dAlmunia, Espagne
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 324 m²
Spacious Villa with Pool and Multiple Living Areas in El Rafol D'Almunia El Rafol D'Almunia …
$677,078
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Valence, Espagne
Maison 4 chambres
Valence, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Altea, Espagne
Villa 5 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 553 m²
Villa de luxe rénovée de 5 chambres avec Skyline et vue sur la mer à Altea, Alicante Nichée …
$1,76M
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Guardamar del Segura, Espagne
Bungalow 3 chambres
Guardamar del Segura, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Le Residencial est situé à 800 mètres de la plage, à Guardamar del Segura. Près des pinèdes …
$426,345
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Algorfa, Espagne
Bungalow 3 chambres
Algorfa, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Villas modernes de style Bungalow de 3 chambres à Algorfa Costa Blanca Villas à vendre à Alg…
$517,002
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Orihuela, Espagne
Maison 7 chambres
Orihuela, Espagne
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 1
Surface 431 m²
Nombre d'étages 2
Donnez vos ailes de pensées -- et écoutez l'histoire de ce manoir Vous entrez dans une grand…
$977,590
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 4 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 4 chambres
Benidorm, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Elegant Sea-View Villas Offering Opulent Amenities in Finestrat Alicante Costa Blanca Nes…
$911,694
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Alicante, Espagne
Villa 3 chambres
Alicante, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Présentation de la Villa 131,73 m², une luxueuse demeure nichée au cœur de l'Espagne, dont l…
$220,748
Laisser une demande
Villa dans Communauté Valencienne, Espagne
Villa
Communauté Valencienne, Espagne
Surface 677 m²
Villa de luxe à La Nucia — une véritable merveille, située sur un vaste terrain de 32 000 m²…
$5,79M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans Monforte del Cid, Espagne
Villa 4 chambres
Monforte del Cid, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 248 m²
4 Bedroom Detached Luxury Villas with a Private Pool on a Huge Plot in Aspe These elegant mo…
$535,950
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
4, 5 chambres Villas de luxe avec piscine privée et vue sur la mer à Finestrat Sierra Cortin…
$935,152
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nouveau complexe à Finestrat, composé de seulement 20 propriétés de luxe, toutes avec piscin…
$355,180
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Daya Nueva, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Daya Nueva, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE MODERNE À DAYA NUEVA Nouvelle construction résidentiell…
$263,774
Laisser une demande

Types de propriétés en Valence

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Valence, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller